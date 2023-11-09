Кей-кар Suzuki Spacia сменил поколение

Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет, зато кей-кар стал комфортнее, вдобавок был расширен список доступного оборудования.

© Suzuki

Микровэн Suzuki Spacia выпускают в Японии с 2013 года, во второе поколение он перешел в 2017-м. «Третий» же кей-кар дебютировал в прошлом месяце на токийской выставке Japan Mobility Show, но то был предсерийный образец. А теперь Suzuki рассекретила конвейерный вариант. Отметим, как и у многих субкомпактных японских вэнов, у Spacia две модификации: стандартная и «молодежная», последняя носит приставку Custom. Кстати, у модели предыдущего поколения еще была кросс-версия Gear, однако у свежего кей-кара такой нет – по крайней мере, пока.

Сверху — предыдущие Suzuki Spacia и Spacia Custom,

под ними — машины нового поколения

Suzuki Spacia сохранила «тележку» Heartect, но при этом в компании заявили об увеличенной жесткости кузова и улучшенной управляемости. Размеры тоже прежние, ведь они регламентированы сегментом кей-каров: длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2460 мм.

Внешние изменения – это, скорее, эволюция дизайна предшественника. Особенности базовой Spacia – новые фары, крупная хромированная вставка на радиаторной решетке и более рельефные боковины. Ну и еще вертикальные задние фонари стали крупнее, плюс их перенесли ниже. Новая Suzuki Spacia Custom – это более агрессивные бамперы, оригинальная головная оптика, солидная решетка (хотя у предыдущего вэна она внушительнее) и «прозрачные» фонари.

В четырехместном салоне – иная передняя панель, а вместо круглого дефлектора с левой стороны от водителя установили вертикальный, причем он интегрирован в корпус с экраном мультимедийной системы (за тачскрин все так же придется доплачивать). Внутри по-прежнему есть множество крючков, подстаканников и отсеков для хранения.

Suzuki

Новая же фишка – многофункциональные задние сиденья с подвижной нижней частью. Ее можно использовать в качестве подставки для ног (предусмотрено несколько положений) или как фиксатор для поставленных на кресло предметов. Кроме того, у сидений появились подлокотники. Впрочем, начальным комплектациям Spacia положены обычные кресла.

Suzuki

Список оборудования микровэна еще пополнили цифровая приборка, обогрев руля, электрический стояночный тормоз с функцией Autohold и система удержания в полосе движения. В арсенале модели также значится адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Spacia по-прежнему бывает только в виде «мягкого» гибрида. Новый кей-кар оснащается бензиновым 660-кубовым двигателем мощностью 49 л.с. (58 Нм) и электромоторчиком на 2,6 л.с. (40 Нм). А для Spacia Custom также предусмотрена 64-сильная турбоверсия (98 Нм), у которой электромотор выдает 3,1 л.с. и 50 Нм. Все исполнения комплектуются вариатором, привод – передний или полный. Между тем предыдущая стандартная Spacia была чуть мощнее (отдача ДВС – 52 л.с. и 60 Нм, электромотор был такой же, как у турбоверсии).