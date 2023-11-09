В Россию привезли крупную партию Audi Q6 из Китая

Партию из 80 автомобилей привез из Китая один из крупных столичных дилеров. Причем на десять машин почти сразу нашлись покупатели. В автосалоне доступны модели в разных комплектациях и с двумя вариантами силовых установок. В зависимости от исполнения стоимость кроссоверов, которые выпускают на совместном предприятии SAIC Volkswagen, достигает 12 миллионов рублей.

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У российского дилера доступны полноприводные Audi Q6 с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 265 лошадиных сил, а также с 299-сильным турбомотором того же объема. Все агрегаты укомплектованы роботизированной трансмиссией. В список опций кроссовера входят камеры кругового обзора, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, а также виртуальная приборная панель, отделка салона кожей и проекционный экран.

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Кроме того, Q6 оснащен множеством интеллектуальных водительских ассистентов, в числе которых система распознавания дорожных знаков, функция удержания в полосе движения, а также ассистент контроля дистанции и система мониторинга слепых зон. В зависимости от комплектации стоимость кроссоверов составляет 9,8—12 миллионов рублей. На все автомобили дилер предоставляет четырехлетнюю гарантию.