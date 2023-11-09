Россиян призвали не въезжать в Латвию на личных авто

Гражданам не рекомендуется посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову .

«В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России, — сказала дипломат.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в Евросоюз из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине. Позже ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.