Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию на личных автомобилях

Москва рекомендует гражданам России не посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Парламентская газета
«В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России, — сказала она. Газета.Ru
В конце октября стало известно, что сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на нахождение машин с российскими номерами на территории страны. Москва24