Из автосалонов исчезли внедорожники УАЗ "Патриот"

Автомобилей "УАЗ Патриот" и "Пикап" практически не осталось у дилеров. Машины в наличии исчисляются единицами, ограниченные поставки ждут в декабре, а при заказе автомобиля под клиента продавцы обещают доставить его не раньше 2024 года. Дефицит "Патриотов" и "Пикапов" признает и сам Ульяновский автозавод, пишет "Газета.ru".

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Официальный представитель УАЗа Алина Комарова отметила, что "некоторый дефицит ассортимента по модельному ряду "Патриот" и "Пикап" по-прежнему присутствует в связи с тем, что до начала третьего квартала этого года УАЗ был ограничен в объемах производства данных моделей из-за реализуемых проектов ресорсинга (поиск поставщиков - Прим.ред) компонентной базы и перехода на новых поставщиков".

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При этом она добавила, что сейчас никаких производственных ограничений нет.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года ассортимент моделей и дилерские стоки будут полностью восстановлены", - сообщила она.

Напомним, в прошлом месяце УАЗ в октябре продал в России 1330 автомобилей, продемонстрировав рост на 64% относительно октября 2022 года и на 5,4% по сравнению с сентябрем 2023 года.

При этом по итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 6520 внедорожников УАЗ, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ "Патриот" с показателем 5396 реализованных машин (+14,1%). Реализация коммерческих автомобилей УАЗ увеличилась на 27,1% и составила 10970 единиц.

Самой доступной в линейке марки остается "Буханка" с однорядной кабиной и двигателем класса "Евро-0", стоимость которой сейчас составляет 1 310 000 рублей. Внедорожник "Хантер" стоит минимум 1 390 000 рублей. Самый доступный грузовичок "Профи" обойдется в 1 605 000 рублей (за "полуторку" с однорядной кабиной и китайской МКПП), а "Патриот" и "Пикап", который по-прежнему можно купить только с механической коробкой передач, завод оценивает минимум в 1 530 000 рублей и 1 575 000 рублей соответственно.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ разработает рестайлинг внедорожника "Патриот". Однако модель претерпит не только метаморфозы в дизайне, но и будет модернизирован комплексно. Проект по модернизации уже запущен.

Последнее масштабное обновление "Патриот" получил в 2016 году, несколько лет назад случилось ещё одно важное событие в жизни модели - предложена 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Сейчас такая версия из-за санкционного давления на РФ не выпускается.