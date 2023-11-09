Китайский автобренд AITO выходит на российский рынок

В России стартовали продажи кроссоверов AITO M5 и M7. Эти автомобили интересны, прежде всего, продвинутой электроникой, за разработку которой отвечал китайский IT-гигант Huawei.

© autohome.com.cn / AITO M5

Впервые бренд AITO был показан публике в КНР в 2021 году. Новая марка была основана Huawei с автомобильной компанией Seres, которая, в свою очередь, входит в состав Sokon Industry Group. Как пишет "Авторевю", один из идейных вдохновителей проекта AITO – Мартин Эберхард – когда-то стоял у истоков бренда Tesla. Название представляет из себя аббревиатуру Adding Intelligence To Auto.

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Основная концепция моделей Aito – классический, несколько консервативный дизайн и передовые гибридные технологии. Обе модели – M5 и M7 – должны приглянуться как китайским, так и европейским покупателям, поскольку оформлены без кричащих дизайнерских приемов. Впрочем, и без свойственной некоторым китайским брендам кичливости.

Гибридный Aito M5 по размерам схож с Audi A5 и BMW X3. Габариты китайского кроссовера – 4785 х 1930 х 1620 мм, колесная база – 2880 мм. Объем багажника далек от рекордного: 369 л, а если сложить второй ряд сидений, получится 776 литров. Главное – M5 в любой модификации будет динамичным. Силовая установка последовательно-гибридная. ДВС имеется, но используется исключительно в качестве генератора для подзарядки батареи емкостью 40 кВт ч. Возможны два варианта мощности: 428 или 496 л.с.. Привод – постоянный полный. По данным AITO, максимальный пробег по европейскому (то есть, более приближенному к реальности) циклу WLTC составляет от 1100 до 1240 км.

Модель M7 ощутимо крупнее: 5020 х 1945 х 1770 мм, но колесная база короче таковой в M5: 2820 мм. Этот кроссовер призван переманить клиентов у BMW X5/X7 и Audi Q7. Здесь уже три ряда сидений. Концептуально M7 близок к младшей модели, с той лишь разницей, что базовая версия оснащена единственным электромотором мощностью 272 л.с., а более мощная, которую собираются поставлять в Россию – двумя. Общая мощность – уже 449 л.с., привод – полный. Батарея в 40 кВт ч позволяет проехать без подключения ДВС до 195 км, а в гибридном режиме обещано уже 1100 км.

Оформление интерьеров обеих новинок очень похоже. Поскольку бренд AITO позиционируется, как премиальный, в отделке использована натуральная кожа, замша, а мультимедийная система оснащена огромным дисплеем с диагональю 15,6 дюйма. Именно медиасистема должна стать так называемой "киллер-фичей" новых кроссоверов. В AITO установлена операционная система HarmonyOS, известная по бытовым смартфонам и планшетам. Во время презентации представители AITO особо подчеркивали быстродействие и логику интерфейса. Все операции должны быть понятны и удобны, как в обычном телефоне. Заявлено распознавание лиц: камеры автоматически подстраивают автомобиль под параметры, привязанные к аккаунту каждого водителя. В сиденья встроены вентиляция и массаж.

Статус официальных поставок подтверждается тем, что на все автомобили предоставляется гарантия 2 года или 100000 км пробега.