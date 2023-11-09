Евродепутаты потребовали от ЕК пересмотреть запрет на ввоз личных машин россиян

Еврокомиссия отказалась комментировать возможный пересмотр рекомендаций о запрете на въезд в Евросоюз российских автомобилей, пишет РИА Новости.

© m24.ru

"У нас нет комментариев по этому поводу", – сообщили в ЕК, отвечая на вопрос, рассматривает ли они такую возможность после призыва евродепутатов.

Ранее депутаты Европейского парламента потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз и назвали такую интерпретацию ограничений чрезмерным исполнением санкций и дискредитацией санкционного инструмента.

При этом депутаты призывают ужесточить санкции против России, так как, по их мнению, введенных ранее ограничений недостаточно.

Европейская комиссия в сентябре 2023 года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ. Поэтому россияне теперь не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза.