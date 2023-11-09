BMW 1-Series переведут на электричество

Появились подробности о BMW 1-Series нового поколения. Вопреки опасениям, хэтчбек не останется в модельной линейке BMW — компания намерена сохранить присутствие во всех сегментах, в которых она представлена сейчас. Так что новому поколению 1-Series быть, хотя его и придется подождать еще как минимум несколько лет. Carscoops предполагает, что следующая «единичка» дебютирует во второй половине нынешнего десятилетия и станет самым доступным электрокаром в гамме BMW.

© Thanos Pappas / Carscoops

Портал публикует рендеры независимого художника, который представил, каким бы мог быть электрический BMW 1-Series следующего поколения. Он изобразил электрокар с кузовом хэтчбек и с чертами футуристичного концепта Vision Neue Klasse. У него интегрированная в «ноздри» оптика, «граненая» линия остекления и камеры вместо наружных зеркал. Дверные ручки отсутствуют.

Конкурентов у такой модели будет много: это Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class, а также премиальные модели концерна Stellantis — DS 4 следующего поколения, еще не представленная Lancia Delta и, возможно, возрожденная Alfa Romeo Giulietta.