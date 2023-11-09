У российских дилеров появился внедорожник Dongfeng с начинкой от Nissan и Mitsubishi

Один из российских дилеров поставил в страну китайский внедорожник Dongfeng Paladin, созданный на базе японского авто Nissan Terra и оснащенный двигателем Mitsubishi. Об этом рассказала «Российская газета».

© Nissan-Dongfeng

По данным издания, автомобиль 2023 года выпуска без пробега можно приобрести в России за 3,9 миллиона рублей.

Как отмечает «РГ», за основу авто взяли Nissan Terra, изменив решетку, задний бампер и «лишив хрома». Габариты Paladin немногим отличаются от Terra: длина такая же — 4882 миллиметра, ширина — 1850 миллиметров, а высота — 1875 миллиметров, на 40 миллиметров больше, чем у Terra. Колесная база авто составляет 2850 миллиметров.

Dongfeng Paladin оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 (228 лошадиных сил) и восьмиступенчатой коробкой-автомат ZF. Максимальная скорость — 160 километров в час.

На центральной консоли авто - 12-дюймовый планшет, в машине имеются камеры кругового обзора, люк, адаптивный круиз-контроль и электронные помощники.