Эксперт назвал главную причину рекордного подорожания кузовного ремонта

«Подорожали абсолютно все работы на кузовных автосервисах. Одна из основных причин — увеличение стоимости нормо-часа на станциях. Она выросла из-за необходимости повысить заработную плату сотрудникам. Зарплаты по сравнению с осенью 2022 года года выросли аналогично — на 20-25%. В стране высокая инфляция: дорожают продукты, бензин, квартплата, поэтому растут и зарплаты в автосервисах. К тому же сказывается острый кадровый голод», — заметила эксперт.

По словам Ярослава Кукарина, в 2023 году подорожали и малярные работы на 15-20%. Ключевая причина — нестабильный курс доллара и евро. Даже те крупные производители материалов для малярных работ, которые позиционируют себя как российские бренды, закупают сырье в Европе, отмечает он. Материалы для окраски автомобилей независимо от страны производства, выросли в цене. Если это зарубежный бренд, то помимо стоимости самого товара добавляется цена логистики, которая также зависит от курса, пояснил эксперт.