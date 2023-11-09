Бюджетный седан Wuling Starlight покажут на автосалоне в Китае

Китайская компания Wuling на открывающемся 17 ноября в Гуанчжоу автосалоне представит бюджетный седан Starlight. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение войдут светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

В Китае новый седан Wuling Starlight предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Также будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор.