Ford вернул «Мустангу» ретроверсию California Special

Компания Ford добавила новому Mustang историческую версию California Special. Оригинал появился в 1968 году, и с тех пор марка не раз выпускала его прямых наследников. В 2024 модельный год Mustang California Special пришел с декором в цвете Rave Blue, графикой на боковинах, двумя вариантами колесных дисков и с двухцветным салоном.

© Ford

Компания Ford вновь вернула в модельный ряд Mustang California Special (GT/CS). Пакет стоимостью 1995 долларов (184 тыс. рублей) добавит облику Mustang GT Premium калифорнийского вайба и напомнит о полной тёзке из 1968 года. Как и предок, современный GT/CS получит особый декор. Сегодня под этим понимают синие акценты, полосы сбоку, 19-дюймовые колеса и двухцветную схему оформления интерьера.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Фирменный оттенок California Special называется Rave Blue. В него выкрашены рамки воздухозаборников на решетке радиатора, колеса и логотипы. Сиденья в GT/CS обиты перфорированной кожей Navy Pier и обычной Ebony Black с прострочкой Raptor Blue и Metal Gray. Спецверсию можно заказать в кузове фастбек либо кабриолет, с шестиступенчатой «механикой» или же с опциональным десятидиапазнным автоматом. Двигатель один — «атмосферник» V8 5.0 семейства Coyote мощностью 493 силы и 567 Нм.

Ford

Ford

Ford

Ford