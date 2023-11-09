«КамАЗ» представил беспилотный самосвал «Робокоп»
«КамАЗ» представил беспилотный самосвал «Робокоп». Фотография автомобиля появилась в Telegram-канале компании.
Согласно снимкам, самосвал оборудовали колесной формулой 8х4, которая предназначена для работы на карьерах и разрезах. Также автомобиль имеет обтекаемый дизайн кабины, полностью лишенной кабины, внутри находится бортовая электроника.
Пресс-служба КаМАЗа
«"Робокоп" после установки самосвальной платформы едет в наш НТЦ для доработки, после чего направится в Кемерово на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», — сообщили в компании.
Пресс-служба КаМАЗа
Больше об автомобиле на данный момент ничего неизвестно, однако в «КамАЗ» пообещали сделать обзор на него в ближайшее время.
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