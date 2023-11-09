Компания Tesla отзовет электромобили в США
Американский автопроизводитель столкнулся с проблемами с подушками безопасности в двух моделях.
Как сообщают журналисты издания SPEEDME.RU, компания Tesla вынуждена отозвать 160 электромобилей Model S и Model X. В качестве причины на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) указывается неисправность, обнаруженная в подушках безопасности. Это, как говорится в документе, может повлечь увеличение риска получения травмы во время аварии.
Видимо, не зря отец Илона Маска не горит желанием приобрести электромобиль Tesla. Эррол живет в Южной Африке, где электромобили далеко не популярны, поэтому он предпочел бы выбрать что-нибудь более практичное, например, Rolls-Royce, на котором он сейчас и передвигается либо сам, либо с шофером.