Компания Tesla отзовет электромобили в США

Американский автопроизводитель столкнулся с проблемами с подушками безопасности в двух моделях.

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Как сообщают журналисты издания SPEEDME.RU, компания Tesla вынуждена отозвать 160 электромобилей Model S и Model X. В качестве причины на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) указывается неисправность, обнаруженная в подушках безопасности. Это, как говорится в документе, может повлечь увеличение риска получения травмы во время аварии.