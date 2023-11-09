В России упали цены на автомобили, ввезенные параллельным импортом

В российских автосалонах подешевели автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Специалисты сравнили актуальную стоимость популярных машин с прайс-листами в начале осени. К примеру, один из крупных отечественных дилеров снизил цены на кроссовер Jetta VS7 из Китая, который считается прямым конкурентом Skoda Karoq. Если осенью стоимость автомобиля с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом» в комплектации Glory составляла три миллиона рублей, то сегодня приобрести паркетник можно за 2 840 000 рублей.

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Еще одной подешевевшей моделью, завезенной из Китая, стал Volkswagen Tiguan L. Полноприводный кроссовер с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 220 лошадиных сил осенью стоил 5 800 000 рублей. Сегодня приобрести автомобиль в аналогичной комплектации в том же автосалоне можно на 200 000 рублей дешевле.

Другой столичный дилер снизили цены на Mazda CX-4, который так же собирают в Поднебесной. Месяц назад минимальная стоимость кроссовера составляла 3 300 000 рублей. Сейчас приобрести автомобили с двухлитровым «атмосферником» мощностью 158 лошадиных сил можно за 3 100 000 рублей. В список опций такой модели входит светодиодная оптика, электронный стояночный тормоз, а также система мониторинга слепых зон и функция помощи при движении задним ходом.

В начале ноября в российских автосалонах подешевел китайский седан Chery Arrizo 8. Компания из Поднебесной вернула летний ценник на бизнес-модель.