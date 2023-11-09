Бывшие заводы Volkswagen и Volvo под Калугой заработают в декабре

Автосборочные предприятия Калужской области, находившиеся в простое, возобновят работу в тестовом режиме в декабре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Владимира Попова.

«Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе планирует возобновить работу автомобильная отрасль. По автосборочным предприятиям, мы ожидаем запуск в тестовом режиме производства уже в декабре, начало серийного производства автомобилей - в 2024 году», - сообщил Попов.

По его словам из 30 компаний автокластера региона в простое находятся 8.

До этого президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров заявил, что Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada.