Россия заняла пятое место в списке крупнейших авторынков Европы

Российский авторынок вновь стал пятым по величине в Европе. В октябре продажи машин побили новый рекорд с начала введения антироссийских санкций. Было реализовано 112 238 автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, подсчитал «Автостат», основываясь на данные АО «ППК» о регистрациях. Это обеспечило России пятую строчку в европейском зачете, на которую она вернулась в августе нынешнего года. До этого страна некоторое время не числилась в топ-5 из-за исхода брендов и резкого падения продаж.

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Первой в рейтинге Европы по объему продаж вновь стала Германия. В октябре там реализовали 218 959 автомобилей, что на 4,9 процента больше, чем годом ранее. Второе место заняла Великобритании с большим отрывом и 153 529 проданными машинами (плюс 14,3 процента к октябрю-2022). Замыкает тройку лидеров Франция, продемонстрировавшая еще более заметный рост и почти догнавшая британцев: спрос увеличился на 21,9 процента до 152 383 машин.

Далее следует Италия с 139 052 проданными автомобилями и увеличением продаж на 20 процентов. Пятое место досталось России. Также значительно вырос рынок Испании — на 18,1 процента до 77 892 машин. Этому поспособствовали лучшая доступность автомобилей в салонах и различные скидки.

Всего за январь-октябрь в России было продано 829 548 легковых автомобилей, что на 60,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Лидирует отечественная Lada, за которой следуют китайские Haval и Chery.