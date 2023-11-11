Toyota опубликовала еще одно фото модели Camry нового поколения

На фото видны части фонаря, бампера и крышки багажника. Судя по шильдику, автомобиль получит систему полного привода. Информации о новинке мало, известно, что модель будет выпускаться с гибридными силовыми установками на базе 2,4-литрового мотора, а версии с двигателями внутреннего сгорания больше выпускать не планируется.