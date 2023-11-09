В «Яндекс.Такси» назвали сроки отстранения водителей за нарушения

Это сделано для того, чтобы «ответственность была предсказуема и было точно известно время, через которое можно восстановиться в сервисе».

В пресс-службе компании РИА Новости рассказали, что за опасное вождение могут отстранить на срок от одного дня до недели; за регулярные замечания пользователей возможна блокировка на месяц, столько же — за несоответствие автомобиля заявленному в заказе.

Если водитель использовал поддельные документы, то он не сможет принимать заказы через агрегатор 60 дней; если его рейтинг опустился ниже уровня, открывающего доступ к заявкам клиентов, ограничение составит 180 дней.