На польско-украинской границе образовалась очередь с тысячей грузовиков

Около тысячи грузовых автомобилей попали в 35-км очередь на границе между Польшей и Украиной. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство РАР.

Отмечается, что очередь образовалась из-за действий протестующих польских перевозчиков, которые стали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной из-за отмены системы разрешений для украинских перевозчиков. Недовольные водители требуют восстановить систему разрешений, а также остановить действие лицензий для тех украинских компаний, которые были созданы после начала СВО. По мнению польских перевозчиков, такие компании необходимо дополнительно проверить, после чего разделить очереди на границах на два независимых потока — на очередь для пустых транспортных средств и на отдельную очередь для загруженных.