В Госдуме предлагают штрафовать водителей за высадку инвалидов без билета

Россияне, которых по закону нельзя высаживать из автобусов и трамваев, все же иногда становятся жертвами чрезмерно бдительных людей за баранкой или контролеров. Как раз для таких случаев целесообразно ввести ответственность. В Госдуме предлагают взыскивать с допустивших промашку в отношении инвалидов первой группы водителей пять тысяч рублей, а для должностных лиц предусмотреть более солидные штрафные санкции — от двадцати до тридцати тысяч рублей. Такой законопроект депутаты фракции ЛДПР планируют внести 10 ноября, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Копия документа имеется в распоряжении нашего издания.

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До недавних пор Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (№ 259-ФЗ) запрещал принудительно выдворять из автобусов и троллейбусов только школьников, не достигших шестнадцати лет, следующих без сопровождения. Но в июле этого года Госдума приняла закон, распространивший гуманную норму на инвалидов первой группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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Тем не менее, жалобы хоть и не в большом количестве, но продолжают поступать депутатам. «Их немного, но они есть», — подтвердил в беседе с «Парламентской газетой» Ярослав Нилов.

Он напомнил, что следом за принятием закона о запрете высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд школьников была введена и административная ответственность для водителей и контролеров, нарушающих эту норму.

«Размер административного штрафа для водителей сегодня составляет 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей», — отметил он.

По мнению парламентария, ровно такое же по силе воздействие следует применять и в случае, если из общественного транспорта незаконно выталкивают инвалидов первой группы, которые позабыли дома нужный документ.

«Если запрещено высаживать эту категорию граждан из общественного транспорта, значит, нужно вводить и ответственность за нарушение нормы по аналогии с той, что действует при нарушении прав несовершеннолетних. Такой законопроект сегодня мы вносим в Государственную Думу», — пояснил соавтор поправок.

При этом депутат не исключает, что если контролеры и водители не прислушаются к законодателям, штрафы для нарушителей могут быть увеличены.