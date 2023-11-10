В России создадут новый ГОСТ для борьбы с заснеженными дорогами

В России планируют создать новый ГОСТ, который поможет бороться с заснеженными дорогами. В частности, в документе будут прописаны правила работы с пескоразбрасывателем (ПГМ). Об этом сообщили журналисты.

«Документ предписывает распределять ПГМ в первую очередь в местах концентрации ДТП, на участках трасс с ограниченной видимостью, крутыми уклонами, на перекрестках, остановках, выделенных полосах. Так, в горной местности обработку нужно начинать с крутых подъемов, серпантинов, мостов, противолавинных галерей», — пишут журналисты «Коммерсанта», которые ознакомились с документами.

По их словам, в нем укажут, когда приступать к обработке после начала снегопада, а также в течение какого времени нужно убирать с дороги образовавшуюся «снежную массу». А дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили. Если на трассе есть электронное табло, нужно будет при помощи него предупреждать участников движения о проведении обработки.