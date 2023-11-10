Какие японские автомобили продолжают поставлять в Россию
Сегодня таможня сообщила, что ввоз автомобилей в РФ через Владивосток в прошлом месяце вырос, несмотря на запрет Японии. Пресс-секретарь автопортала "Дром" Екатерина Якимчук рассказала "Российской газете", что ассортимент японских машин пока остается прежним - это Toyota и Honda.
"Хотя в октябре действительно был зафиксирован непродолжительный рост числа ввезенных из Японии автомобилей, импорт японских машин снижается. Так, в июне в Россию было ввезено 30 тысяч автомобилей, но уже в сентябре этот показатель снизился до 8 тысяч.
В октябре, перед введением изменений в правила оплаты утильсбора, число ввозимых в РФ автомобилей из Японии стало расти. Поставщики-частники, которых в большей степени коснулись нововведения, старались ввезти как можно больше автомобилей в Россию.
Несмотря на санкции, ассортимент японских авто пока остается прежним. В топе самых продаваемых моделей Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado и Honda Fit", - отметила Якимчук.