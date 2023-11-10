Какие японские автомобили продолжают поставлять в Россию

"Хотя в октябре действительно был зафиксирован непродолжительный рост числа ввезенных из Японии автомобилей, импорт японских машин снижается. Так, в июне в Россию было ввезено 30 тысяч автомобилей, но уже в сентябре этот показатель снизился до 8 тысяч.