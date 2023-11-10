Популярный в России Zeekr рассекретил стильный электрический седан. Четвертую модель марки, принадлежащей Geely, назвали 007. Это четырехдверный электромобиль, который разделил 800-вольтовую электросистему с Zeekr 001, 009 и X. Он оснащен 204-сильным электромотором, обеспечивающим 007-му разгон с места до 100 километров в час за 6,5 секунды. Ни емкость батареи, ни запас хода в компании пока не раскрывают, однако ждать осталось недолго — публичный дебют новинки состоится на следующей неделе, после чего Zeekr начнет оформлять предварительные заказы.

© Zeekr

По габаритам Zeekr 007 сопоставим с другим китайским электромобилем — BYD Seal, который и выступит главным конкурентом модели. В длину он достигает 4,86 метра при колесной базе, равной почти трем метрам, то есть 007 короче, уже и ниже Zeekr 001. Для новинки подтверждены передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, автопилот с тремя лидарами и мультимедийная система на топовом чипе Snapdragon 8295 от компании Qualcomm. Других подробностей Zeekr пока не приводит.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

На новых фотографиях можно в деталях рассмотреть экстерьер. Над обликом 007 работала команда шеф-дизайнера Стефана Силаффа, выходца из Audi и Mercedes-Benz: у седана полностью стеклянная крыша, которую дополнительно усилили, рельефный капот и узкие полосы задних фонарей, а дверные ручки отсутствуют.