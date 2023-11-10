Россияне стали ввозить больше автомобилей из Японии

Россияне стали больше ввозить автомобилей через Владивостокскую таможню, впервые с августа отмечен рост. Об этом со ссылкой на пресс-службу таможни пишет ТАСС.

По данным ведомства, рекорд по ввозу автомобилей был зафиксирован в июне — 30 тысяч машин.

«В сентябре этот показатель достиг минимума - 8 тысяч автомобилей. В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тыс. автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования», — говорится в сообщении.

При этом за 10 месяцев текущего года таможенники во Владивостоке оформила 198 тысяч автомобилей, что на 56 тысяч машин больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Япония в рамках ужесточения антироссийских санкций приняла решение наложить с 9 августа запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, распространив его и на подержанные машины. Также под запрет попал ввоз шин и крупногабаритных транспортных средств.