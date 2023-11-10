В РФ возникли проблемы с деталями для китайских авто

У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями, об этом "Российской газете" рассказал автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев. Его слова подтверждают и эксперты отрасли. Все подробности - в материале "РГ".

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"У нахлынувших новых автомобилей из КНР (как по параллельному импорту, так и через дилеров) в России стали возникать проблемы из-за того, что китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок деталями, софтом, техкартами по ремонту, диагностическим оборудованием.

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Нет нормальных мануалов на эти новые китайские модели. Люди не знают, как ремонтировать коробки и моторы. Это не так, как раньше было c Volkswagen, BMW и другими известными марками. Открыл программу и тебе сразу показывает, какой номер у запчасти. Все понятно и открыто. С китайцами все иначе - с электронными базами напряженка.

И не стоит забывать, что не у всех дилеров присутствуют нужные детали. По бумагам может быть одно, на практике - другое", - отметил Зайцев.

Его слова подтверждает и технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

"Количество китайских брендов авто уже превышает 200 марок. До нас доходят еще не все, но их уже очень много. Кроме марок, есть различные модели и модификации автомобилей. Также автомобили постоянно модернизируются автопроизводителями.

Однако актуальной информации по запчастям и технологиям ремонта данных машин нет. Это общая проблема на рынке постпродажного обслуживания. Нет мануалов, нет каталогов запчастей на многие новые модели китайского производства. Также азиатские производители очень вольно относятся к формированию каталогов запчастей. В техдокументации никак не отражаются и модификации моделей. Все это серьезно усложняет подбор деталей. Зачастую заказ деталей напоминает квест", - рассказывает "РГ" Рузанов.

По его словам, существует особенность китайского автопрома, когда на сборочный конвейер в КНР могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой и это нигде не указывается и не оговаривается.

"Например, к нам может приехать на ремонт свежий китайский автомобиль, которому требуется заменить ступичный подшипник. Допустим, по вин-номеру мы находим в каталоге нужную деталь (это еще хороший сценарий), заказываем ее, а приходит совершенно другая запчасть. Пока такие ситуации типичны для китайских марок.

Но важно понимать, что такой резкий скачок продаж новых китайских машин произошел недавно. По сути, большинство этих машин еще не требуют ремонта, не попадают в ДТП, поэтому у проблемы нет массового характера. Думаю, через год-два, когда эти машины более активно поедут на обслуживание не к дилеру, а в независимые СТО, все эти вопросы удастся решить", - добавляет эксперт.

С учетом уже присутствующих в России китайских автомобильных брендов, а также компаний, объявивших о выходе на рынок страны в течение 2023–2024 годов, общее число марок китайских автомобилей достигнет 41.