Обновленный Hyundai Santa Fe для рынка Америки представят на LAAS 2024

Hyundai Santa Fe 2024 модельного года получит 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 277 л.с.

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Модернизированный кроссовер Hyundai Santa Fe будет следовать за версией, выпущенной в Корее этим летом. Машина обзаведется более прямолинейными формами, кубическими колесными арками и типичным для новой дизайнерской концепции марки световым оборудованием с Н-образным рисунком. Кроме смелого внешнего вида, Santa Fe 2024 увеличился в размерах: его длина теперь составляет 4830 мм вместо 4784 мм у текущего поколения, а колесная база увеличилась на 48 мм и составляет 2815 мм.

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Новый дизайн экстерьера кроссовера может вызвать неоднозначные отзывы, но интерьер разработан так, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. В кабине предлагается 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, такого же размера система развлечений и 6,6-дюймовый экран для управления климат-контролем. Обновленный Hyundai Santa Fe оснащен двойным беспроводным зарядным устройством для смартфонов, цифровым задним зеркалом и инновационной консолью для хранения предметов, к которой имеют доступ как передние, так и задние пассажиры. Задние пассажиры получат на 35 мм больше места для ног, а третий ряд сможет похвастаться лучшим в своем классе пространством над головой и дополнительными 15 мм для ног.

Ожидается необходимый набор вспомогательных систем для водителя, включая ассистенты предотвращения столкновений, поддержания полосы, вождения по шоссе и адаптивный круиз-контроль. К этому добавятся дистанционный помощник парковки, система предотвращения столкновений при движении назад, функция безопасного выхода и система кругового обзора. Santa Fe станет первым автомобилем Hyundai в Америке с помощником водителя, способным «анализировать физиологические показатели водителя для обеспечения безопасной езды».