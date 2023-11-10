«АвтоВАЗ» в связи с дефицитом комплектующих возобновляет производство автомобилей Granta без подушек безопасности, не исключено что такой же вариант исполнения придется применить на автомобилях семейства Vesta, чтобы не останавливать конвейер»,— говорится в сообщении.