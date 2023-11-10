Новые хэтчбеки Honda Fit Crosstar в России продают за 3,3 млн рублей

На рынке России начали продавать новую модель марки Honda. Хэтчбеки Fit Crosstar оцениваются в 3.3 млн рублей.

© Wikipedia

В дилерских центрах Москвs и Московской области появились новые Honda Fit Crosstar. Ранее данная модель не была представлена на рынке России официально. Покупателям доступно 2 версии, стоимость которых составляет 3 300 000 – 3 790 000 рублей.

Базовое исполнение носит название Prestige и предлагается по минимальной цене. Среди особенностей - отделка салона кожей, мультимедийный комплекс с дисплеем на 8 дюймов и тачскрин. Система поддерживается подключение череp Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также имеет светодиодную оптику, активный круиз-контроль и пару портов USB. Fit Crosstar предлагает пользователям систему бесключевого доступа и кнопку запуска мотора. Экстерьер выделяется колесными дисками размерностью 16 дюймов.

Стоимость более дорогой комплектации Chaoyue Max составляет 3 790 000 рублей. Здесь предусматривается широкий набор опций. Такой автомобиль получил двухцветное оформление кузова с черной крышей. Кроме того, отличаются стойки и корпуса зеркал заднего вида. В оснащении есть колесные диски в черном цвете с глянцевым покрытием.

Техническая часть обеих версий повторяется. Автомобили получили бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.5 литра, мощность которого равна 124 л.с. В паре с мотором работает вариаторная трансмиссия и система переднего привода.

От стандартной Honda Fit новинка отличается защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше и покрышками, которые имеют более высокий профиль. Дорожный просвет автомобиля увеличен на дополнительные 5 мм.