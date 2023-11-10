Почти 45% новых автомобилей в России продается по схеме трейд-ин

Для того, чтобы участвовать в программе трейд-ин, автомобиль должен быть свободен от любых обременений. Так, машина не должна находиться в совместной или долевой собственности, в залоговых обязательствах или под арестом. Кроме того, в трейд-ин не возьмут автомобили, которые являются объектом договора аренды или финансовой аренды, заключенным с третьим лицом. Все таможенные формальности должны выполнены надлежащим образом. Важно, что идентификационные номера кузова, рамы и двигателя должны быть читаемы и соответствовать данным, указанным в регистрационных документах", - отметил Желобов.