Почти 45% новых автомобилей в России продается по схеме трейд-ин

Почти 45% новых автомобилей продается в России по схеме трейд-ин
Директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов рассказал "Российской газете", что в России значительно вырос объем сделок по трейд-ин. На текущий момент практически 45% новых автомобилей продается по такой схеме.
"Трейд-ин - зеркальное отражение автопарка страны. Пропорции моделей авто, участвующих в программах трейд-ин, в целом соответствуют распространенности моделей на российском рынке. Стоит отметить, что среди машин, сдаваемых в трейд-ин, популярны автомобили зарубежных брендов с пробегом возрастом до 3 лет, в их числе - кроссоверы Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz E-Klasse. Такая тенденция связана с тем, что многие автовладельцы предпочитают обновлять свой автопарк, выбирая более современные модели.
Для того, чтобы участвовать в программе трейд-ин, автомобиль должен быть свободен от любых обременений. Так, машина не должна находиться в совместной или долевой собственности, в залоговых обязательствах или под арестом. Кроме того, в трейд-ин не возьмут автомобили, которые являются объектом договора аренды или финансовой аренды, заключенным с третьим лицом. Все таможенные формальности должны выполнены надлежащим образом. Важно, что идентификационные номера кузова, рамы и двигателя должны быть читаемы и соответствовать данным, указанным в регистрационных документах", - отметил Желобов.
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