Опубликовано новое изображение Toyota Camry девятого поколения

Появились подробности о силовой установке новой Toyota Camry. За несколько дней до дебюта модели следующего, девятого поколения, Toyota опубликовала новый тизер — на нем запечатлена корма автомобиля с шильдиками HEV и AWD. Первый указывает на гибридную установку, второй — на полный привод. Также на снимок попала первая буква названия модели — оно будет размещено между задними фонарями. Частично засветился и сам задний фонарь.

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Новое изображение подтверждает, что у «девятой» Сamry будет гибридная установка. Причем не одна — помимо HEV-версии без подзарядки будет и плагин-гибрид PHEV. По неофициальным данным, в основу модели ляжет платформа TNGA-K, на которой построен и предшественник, в гамму двигателей войдут турбомотор объемом 2,4 литра и 2,5-литровый «атмосферник», а вот V6 из линейки уберут. Привод будет передним или полным, а коробки передач — шести- и восьмиступенчатый автоматы.

Есть и некоторые подробности об оснащении: в зависимости от рынка у новой Camry будет разный салон — «цифровой» в Китае и более классический в США. Что касается изменений в экстерьере, то модель обзаведется оптикой в стиле нового Prius, а силуэт седана станет более спортивным.

Производство стартует в начале 2024 года, а в продажу новая Toyota Camry, скорее всего, поступит весной. В Россию модель могут привезти разве что по параллельному импорту из Китая, так как сама японская марка не производит автомобили в стране и не поставляет их на наш рынок с весны прошлого года.