УАЗ снова будет выпускать автомобили с двигателем «Евро-5»

Производство автомобилей «Патриот» и «Пикап» с мотором экологического класса «Евро-5» возобновится на Ульяновском автозаводе в следующем году. Пока такие машины массово не выпускаются, идет их сертификация.

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«Идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщили в управляющей активами УАЗ компании Sollers.

В наличии у дилеров автомобилей с двигателями «Евро-5» пока нет и заказать из невозможно.