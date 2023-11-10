В России подешевел кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery в России значительно снизила цены на две комплектации кроссовера Tiggo 7 Pro Max, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

В версии Elite с передним приводом, которая появилась в модельном ряду в мае 2023 года, кроссовер подешевел на 110 тыс. рублей и стоит после этого 2,82 млн рублей. Аналогичное снижение цены произошло и с полноприводным Tiggo 7 Pro Max в исполнении Elite: теперь он стоит 3,26 млн рублей против прежних 3,37 млн рублей.