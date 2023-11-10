Chery возродила бренд Fulwin для дорогих моделей

Компания Chery провела презентацию, посвящённую возрождению бренда Fulwin. Некогда под ним продавали доступные авто, которые привозились в том числе и в Россию: помните Amulet или Bonus? Теперь правила для "Фулвина" переписываются: это премиум, разумеется, с электрифицированной трансмиссией.

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Для понимания стоит обратиться к суббренду Sterra/Exlantix, модели которого появятся и в России. Это линейка автомобилей дочерней марки Chery - Exeed. Fulwin - аналог, но непосредственно для Chery. Запутались? Ничего страшного, потому что в техническом плане что Sterra, что Fulwin будут практически близнецами. Отличия лишь в позиционировании, в котором китайские маркетологи постигают вершины, и дизайне.

Судите сами, платформа у суббрендов будет одна и та же - E0X. Различия лишь в опциях. Для Sterra/Exlantix доступна пневмоподвеска, а у "Фулвинов" будут лишь адаптивные амортизаторы. Но и в том, и в другом случае спереди у автомобилей двухрычажная подвеска, сзади - пятирычажка.

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Первенцем Fulwin стал седан A9, фотографии которого "РГ" уже публиковала ранее. Но что тогда, что сейчас подробностей о нём крайне мало. Видевшие седан воочию говорят примерно о пятиметровом кузове и трёхметровой колёсной базе. Есть десять подушек безопасности в салоне и есть эйрбег для пешеходов.

Вторая модель - кроссовер Chery Fulwin T11, о нём мы тоже рассказывали. Как и предполагали тогда, у модели есть поддержка автопилота третьего уровня.