Как изменились правила оформления ДТП

Сделать это теперь можно через приложение, а убытки урегулировать дистанционно.

© Парламентская газета

В Москве в рамках форума инновационных технологий FINOPOLIS 2023 состоялся круглый стол «Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023». На мероприятии эксперты обсудили ключевые проблемы и тренды рынка страхования, в том числе какие космические технологии уже активно используются на рынке, экосистемный подход в страховании и нововведения.

Видео дня

Цифровизация развивается во многих отраслях в части получения услуг. Записаться на прием к врачу, оплатить штраф и госпошлину с помощью телефона или компьютера сегодня можно в любое время. Инновационные технологии также не прошли мимо такой значимой отрасли, как автострахование.

Одним из самых важных шагов в плане цифровизации в Банке России назвали запуск удаленного урегулирования убытков в ОСАГО. Посещать офис страховой компании для подачи документов на получение страховой выплаты больше не понадобится. После ДТП, оформленного по Европротоколу, автовладельцы могут направить в свою страховую компанию заявление по прямому возмещению убытков, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто», мобильные приложения страховщиков и приложение «Помощник ОСАГО» РСА.

Как рассказал президент Российского Союза Автростраховщиков Евгений Уфимцев:

«Есть страховщики, которые уже запустили приложение, где можно за один час получить расчет с информацией, какие повреждения есть у автомобиля и какую сумму можно получить. Если человек согласен с размером выплаты, он просто подписывается под расчетом и получает деньги сразу. Мы сталкиваемся с тем, что очень многие люди не обращаются к страховым компаниям, потому что не понимают, как нужно действовать, или сомневаются, заплатит ли им страховая компания. Поэтому мы максимально упростили этот вопрос и сделали так, чтобы люди обращались в страховые компании официально, а не соглашались на ту сумму, которую им предлагает виновник ДТП на месте».

Кроме того, Уфимцев отметил, что развитие цифровизации максимально упростило урегулирование ДТП. Так, практика использования Европротокола при оформлении аварий существует в России уже более 10 лет, но сегодня урегулирование таким способом упрощено еще больше. Теперь фотофиксацию данных о ДТП можно сделать при помощи приложений — «Помощник ОСАГО», «ДТП.Европротокол», «Госуслуги Авто», либо через приложения некоторых страховых компаний. По данным РСА, количество электронных извещений о ДТП, направленных страховым компаниям через приложения, растет с каждым годом. Например, в августе 2023 года их количество достигло двух тысяч, что в четыре раза больше, чем в августе прошлого года.

Первый квартал 2023 года был отмечен запуском термокарты ДТП, построенной по данным фотофиксации ДТП в рамках сервиса «Оформление Европротокола онлайн». Координаты ДТП из мобильных приложений для оформления Европротокола онлайн, а также зафиксированные с помощью навигационных технологий поступают в сервис, что позволяет установить опасные участки дорог и обезопасить участников движения.

В ходе дискуссии также обсуждалась тема принятого Госдумой в первом чтении законопроекта, согласно которому наличие полиса ОСАГО для постановки автомобиля на учет больше не потребуется. Еще в ходе обсуждения поправок глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил опасения, что их принятие может привести к увеличению числа автомобилей без ОСАГО в России, а это вызовет повышение риска для законопослушных граждан не получить возмещение ущерба после ДТП. Аналогичные опасения принятый законопроект вызвал у страховщиков. По словам экспертов, чтобы обезопасить добросовестных водителей, застраховавших автомобиль, проверка наличия полисов ОСАГО должна происходить в массовом порядке. Евгений Уфимцев сообщил, что такая система уже готова к работе: «Все подготовительные работы, необходимые для реализации этой инициативы, Центробанк, Минфин и остальные участники уже провели. Все готово к запуску. Мы выступаем за то, чтобы дата вступления закона в силу совпала с началом проверки наличия полисов ОСАГО через камеры фотовидеофиксации».

Несмотря на всеобщие тренды цифровизации, в завершение Евгений Уфимцев отметил, что РСА выступает за многообразие и использование не только электронных методов работы.