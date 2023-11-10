Дилеры начали продажи «топовой» Lada Vesta

Lada Vesta Sportline теперь доступна для покупки в дилерских центрах России.

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Купить новинку можно по стартовой цене от 2 175 900 рублей. Однако покупателям предстоит учесть несколько ограничений, таких как доступность данной модели только в кузове седан и необходимость приобретения автомобиля в Тольятти или Санкт-Петербурге.

Lada Vesta Sportline отличается не только стильным внешним видом, но и обновленным салоном и технической частью. Специально разработанный обвес придает кузову спортивный вид, а в салоне установлены спортивные кресла и красные декоративные элементы. Ходовая часть автомобиля оборудована оригинальными амортизаторами и более мощной тормозной системой. За движение седана отвечает 1.6-литровый двигатель с мощностью 118 л.с. Особенностью также являются 17-дюймовые колесные диски в комплектации.

Lada Vesta Sportline базируется на версии Techno верхнего уровня. В оснащение входят система кондиционирования и подогрев лобового стекла. В салоне представлен мультимедийный комплекс с крупным дисплеем, цифровая приборная панель и камера заднего вида.