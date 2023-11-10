Volkswagen готовит электрокар дешевле 35 тысяч долларов
Volkswagen подтвердил запуск дешевого электромобиля. Как сообщает Reuters со ссылкой на старшего вице-президента американского представительства Volkswagen Рейнхарда Фишера, новая модель появится на рынке США через два-три года и будет стоит «дешевле 35 тысяч долларов» (3,2 миллиона рублей). Чтобы удержать цену на обозначенном уровне, компания рассчитывает на правительственные льготы, положенные автомобилям с определенной долей локализации.
По словам Фишера, на американском рынке растет конкуренция в «зеленом» сегменте, и для того, чтобы укрепить свои позиции, Volkswagen нужно предложить модель, доступную массовому покупателю. Локальная сборка и положенные за нее льготы позволят снизить цену машины на 7,5 тысячи долларов (почти 700 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Производство новой модели организуют на одном из заводов Volkswagen в США или Мексике — первый находится в Чаттануге (штат Теннесси), а второй — в мексиканском Пуэбле. Аккумуляторы же планируется выпускать на пока еще не построенном предприятии в Канаде.
Пока же самым доступным электромобилем Volkswagen в США является ID.4, который стоит от 39 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). При этом «младший» хэтчбек ID.3 продается в Европе за 40 тысяч евро (3,9 миллиона рублей).
Весной этого года Volkswagen представил концептуального предвестника «народной» модели ID.2all, серийное производство которой начнется в 2025 году. По заверениям Volkswagen, она будет стоить до 25 тысяч евро (2,45 миллиона рублей).