Автодилеры анонсировали скидки в связи с «Черной пятницей»

Автопроизводители подготовили специальные цены на свои автомобили в честь «Черной пятницы». Как сообщает Quto.ru, некоторые модели можно будет приобрести онлайн, хоть их количество и ограничено.

Так, желающие смогут купить Chery Tiggo 4 Pro на маркетплейсе Ozon по цене в 1 999 900 рублей. Предложение действует на комплектацию Action с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л.с. с вариатором. Акция начнет действовать 14:00 мск субботы, 11 ноября. Всего в ней участвуют 100 экземпляров с доставкой в любую точку России.

Omoda кроме дисконта предлагает скидку на приобретение модной коллекции фирменной одежды, аксессуаров и других товаров через ее интернет магазина. В рамках акции городской седан S5 будет стоить менее 2 млн рублей при покупке в кредит через трейд-ин. В зависимости от версии сэкономить можно до 330 тысяч рублей. Спортивный вариант, S5 GT, также можно будет купить менее чем за 2 млн рублей при использовании кредита и сдаче старого авто. Выгода составляет 210 тысяч рублей.