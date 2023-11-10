BMW 7 серии получит продвинутый автопилот за полмиллиона рублей

В 2024 году BMW 7-Series получит продвинутый автопилот. Новая опция Personal Pilot L3 — автопилот третьего уровня автономности — позволит автомобилю ехать самостоятельно без вмешательства водителя на скорости до 60 километров в час, в том числе и в темное время суток. Заказать автопилот можно будет уже в декабре, а заработает он в марте: технология доступна для всех версий «семерки», кроме электрических i7 eDrive50 и i7 M70 xDrive.

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Автопилот Personal Pilot L3 будет доступен исключительно в Германии, цена опции составит шесть тысяч евро (включая НДС), что в пересчете по курсу сегодняшнего дня — почти полмиллиона рублей. «Умная» система третьего уровня автономности по классификации SAE возьмет на себя управление автомобилем на скорости до 60 километров в час на трассе с разделителем, при этом водителю не обязательно постоянно контролировать процесс. Инновационность автопилота BMW заключается в том, что он работает не только при свете дня, но и в темноте.

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Принципиальное различие между автопилотом Highway Assistant второго уровня, доступным, например, для BMW 5-Series, и Personal Pilot L3 состоит в том, что в первом случае ответственность за безопасное вождение лежит на водителе — он должен постоянно контролировать ситуацию на дороге. Автопилот третьего уровня позволяет отвлечься на другие задачи и полностью берет управление на себя. В BMW 7-Series опция будет активироваться кнопкой на руле, и система будет предупреждать человека за рулем о необходимости включится в процесс управления с помощью звукового сигнала. Если водитель не отреагирует, машина остановится.