История с резко возросшим утильсбором добралась до депутатов Госдумы

Депутаты получили множество жалоб от возмущенных покупателей. Утильсбор для них вырос в 250 раз, и вместо 5 тысяч рублей им предписано выплатить больше 1 млн рублей. Все из-за того, что автомобиль для них был ввезен и растаможен компанией, а не физлицом.

История с гигантским утильсбором на автомобили развивается. Ранее Business FM рассказывала о ставке утильсбора, которая для некоторых покупателей автомобилей за рубежом выросла в десятки раз. Причем выросла неожиданно, почти одномоментно. Всего лишь одна принятая поправка, по которой ввезенное и растаможенное юрлицом транспортное средство в стране ЕАЭС облагается коммерческим утильсбором, застала тысячи покупателей врасплох. В самую крупную группу пострадавших в Telegram за несколько дней добавилось еще 500 человек: теперь там 2,5 тысячи участников.

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Если бы ввозило и растаможивало автомобиль физлицо, ставка бы не изменилась. А так таможня заставляет платить вторую стоимость автомобиля, жалуется житель Саратова Степан. Главная претензия даже не в сборе с физлица как с компании, а в том, что не предупредили хотя бы за пару месяцев или полгода. Чтобы можно было отказаться от покупки вообще.

Автомобили застревают, растаможить их в России становится неподъемно и деть свою покупку людям некуда, продолжает Степан:

«Выбора у нас как такового нет. Нас просто загнали в клетку — деться некуда. Продать машину — ерунда, ее никто не купит. Ни в Киргизии, ни в любой другой стране ЕС. Потому что они возили машины в основном для России. Самим им наши машины не нужны. Продать по запчастям — мы потеряем все деньги. Это просто будет глупый ход. Мы очень ждем какие-то решения от правительства. На данный момент никаких продвижений нет. Те машины, которые покупаются в Киргизии и которые туда привозятся, в основном для тех, кто находится в России, вот и все. Для конечного покупателя российского. Никакого плана нет, на самом деле. Я не хочу платить какие-то дополнительные деньги государству, просто потому что они захотели».

Когда ожидалось повышение ставок утильсбора в августе этого года, первые анонсы о грядущих изменениях были в ноябре 2022 года, то есть за десять месяцев. Были большие обсуждения, люди могли подготовиться. Здесь же все было проведено за считаные дни.

Житель Набережных Челнов Лев Трофимов купил Honda 2017 года выпуска с объемом двигателя почти 3 литра. Он попадал под обычный утильсбор для физлица, однако уже после того, как машина прибыла для получения, и после того, как он обратился на таможню, Лев узнал о новых правилах:

«Я обратился в таможенный орган 30 октября, это был понедельник. Получил ответ: вы некорректно уплатили утилизационный сбор, сумма составляет не 5,2 тысячи рублей, а 1,279 млн рублей. Начисляются пени на шестой день уже, получается ориентировочно где-то 23 тысячи рублей. Предупредить нужно было хотя бы за 30-60 дней. Это адекватный срок. На данный момент правительство никакой обратной связи по нашему обращению не дает, я автомобиль использовать не могу. Машина стоит во дворе, не работая, [потребляет] деньги. Вероятнее всего, машину будет не продать, во-первых, за те же самые деньги, за которые я ее купил, потому что были вложены деньги в перегон, в проживание и прочие моменты. Продавать на запчасти, продавать в другой стране — о таком даже не задумывался. Я до конца верю в то, что все-таки эта ситуация разрешится, и она разрешится в пользу граждан».

В Минпромторге лишь подтвердили, что именно так с конца октября начисляется ставка утильсбора. Заодно напомнили, что поправки вступили в силу через десять дней после опубликования, однако такие мизерные сроки автомобилистов, конечно, не устраивают. Среагировать на такое было бы невозможно. Многие ожидали свои автомобили по два-три месяца и готовились к покупке заранее. Сейчас возмущенные покупатели продолжают настаивать на моратории на исполнение новых правил, чтобы успеть закрыть свои сделки по старым ставкам утильсбора.