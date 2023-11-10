Средний срок службы автомобиля в России вырос до 27 лет

Средний срок службы автомобиля в России достиг 27 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, сообщает «Газета.Ru».

Эксперты отметили, что с 2019 по 2021 год этот показатель был стабилен и составлял 24 года, однако резкий рост начался с 2022 года — тогда он увеличился на три года. Следовательно, в России снизилась скорость выбывания автомобилей из автопарка.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что доля клиентов автосервисов с авто возрастом старше 20 лет ежегодно растет. В 2019 году на них приходилось лишь 9%, а по итогам трех кварталов 2023 года показатель вырос до 14%. По ее словам, это связано с более бережливым отношением автомобилистов к машинам. Таким образом они хотят продлить их жизнь, поскольку не уверены, что смогут быстро заменить транспортное средство.