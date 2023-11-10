Лифтбек Polestar 5 показался без камуфляжа

Polestar полностью раскрыла внешность нового электрокара 5. На мероприятии Polestar Day, прошедшем в Лос-Анджелесе, марка собрала всю свою линейку и впервые показала флагманский лифтбек в серийном виде без маскировки. У него нет традиционного заднего стекла — только удлиненная панорамная крыша, как на предвосхищавшем модель концепте Precept, и продвинутые камеры. Силовая установка выдает 885 лошадиных сил, что больше, чем у Porsche Taycan, которого новинке прочат в соперники.

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Polestar 5 — серийное воплощение шоу-кара Precept, показанного еще в 2020 году. За три года Polestar внесла мало изменений: «товарный» лифтбек на алюминиевой платформе Sustainable Experience Architecture отличился от концептуального обычными внешними зеркалами заднего вида вместо миниатюрных камер, отсутствием «дверей-самоубийц» и уменьшенными колесными дисками. Оформление салона остается засекреченным.

Polestar

Polestar

Неизвестны и характеристики начальной версии. Самый мощный и дорогой вариант Polestar 5 получит 800-вольтовую электрическую архитектуру с двухмоторной силовой установкой, которая сможет развивать до 885 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Привод полный с системой управления вектором тяги.

Предсерийный лифтбек оснастили передовым литий-ионным аккумулятором с ячейками StoreDot, обеспечивающим очень быструю зарядку. Утверждалось, что заряда, полученного всего за пять минут, хватит на 161 километр пути. Возможно, такая батарея достанется и серийному флагману. Анонсированный запас хода — 600 километров.