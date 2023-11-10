В России средний срок службы автомобиля достиг 27 лет

В России средний срок службы автомобиля в 2023 году достиг 27 лет. Об этом говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (есть у «Газеты.Ru»). С начала 2022 года этот показатель вырос на три года.

«Средний срок активной эксплуатации автомобилей в стране растет. В 2023 году машины в среднем «живут» 27 лет. Если с 2019 по 2021 года этот показатель был стабилен – 24 года активной эксплуатации авто, то с 2022 года начался его резкий рост. Таким образом, скорость выбытия машин из российского автопарка снизилась», — говорится в исследовании.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, доля клиентов автосервисов с автомобилями в возрасте от 20 лет ежегодно увеличивается. В 2019 году на них приходилось только 9%, а по итогам трех кварталов 2023 года – уже 14%. Это связано с тем, что владельцы машин стали бережливыми, стремятся продлить жизнь своего авто, поскольку не знают, на что они смогут заменить машину завтра, пояснила эксперт.