Что будет с ценами после отмены запрета на экспорт бензина из России

Правительство России собирается уже на следующей неделе отменить запрет на экспорт бензина, сообщает агентство Reuters. Почему закрыли и когда собираются открыть экспорт из России, сколько стоит бензин АИ-92 и АИ-95 сейчас, что будет с ценами дальше?

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Почему запретили экспорт бензина

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Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России был введен 21 сентября в ответ на рост цен на топливо. Это позволило снизить оптовые цены на бензин марки АИ-92 с пиковых 70,5 тыс. рублей (цена зафиксирована 18 сентября) до 65,7 тыс. рублей за тонну. Цены на марку «Премиум-95» упали на 10% по сравнению с пиковым уровнем 7 сентября.

После снижения стоимости 6 октября власти разрешили поставки дизтоплива за границу, сохраняя при этом ограничения на вывоз бензина. 8 ноября министр энергетики Николай Шульгинов объявил, что в правительстве обсуждают снятие запрета на экспорт, и это коснется и АИ-92, и АИ-95.

9 ноября эту информацию подтвердили три источника Reuters в нефтяных компаниях. По версии одного из собеседников, решение было принято в связи с образованием «избытка» бензина и дизельного топлива на российском рынке.

Сколько стоит бензин в России

По данным крупного брокера поставок топлива и нефтепродуктов, стоимость бензина марки «Регуляр-92» за тонну составляет от 53 тыс. до 56,5 тыс. рублей за тонну в зависимости от поставщика. Стоимость марки «Премиум-95» колеблется от 56,15 тыс. руб. на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле до 58,6 тыс. руб. на нефтебазе в Обнинске.

По данным портала Fuelprices.ru, средние цены на горючее в РФ на 30 октября составляли: дизтопливо — 64,06 рубля за литр, АИ-92 — 50,66 р/л, АИ-95 — 55,34 р/л и АИ-98 — 68,27 р/л. Дороже всего топливо стоит в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, при этом разница максимальной и минимальной цены по России может доходить до 38%.

Что будет с ценами

В конце октября эксперты утверждали, что до конца года «лихорадка на рынке» бензина закончится и цены стабилизируются. Это было до того, как стало известно о планах правительства снять запрет на экспорт.

Гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что к началу осени 2023 года из-за мер по сдерживанию цен розничным продавцам стало невыгодно продавать на внутреннем рынке. А падение курса рубля дополнительно подтолкнуло их к вывозу топлива за рубеж. Теперь, по его мнению, рынок стабилизировался и цены соответствуют розничным, поэтому «запрет на экспорт теряет актуальность».

Как удалось снизить цены на топливо

После наметившегося роста цен на топливо правительство начало предпринимать ряд мер для стабилизации стоимости. Так, ограничения на экспорт вступили в силу 21 сентября. Замминистра энергетики России Павел Сорокин указал, что после принятых ограничений бензин АИ-92 упал примерно на 10%, дизель — примерно на 2,5–3%.

8 сентября депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в России. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что предельно допустимыми являются розничные цены, которые нельзя превышать при продаже бензина и дизельного топлива потребителям. Максимальную стоимость по согласованию с правительством могут ввести на срок от трех до пяти лет.

«Во время поездок по стране люди очень часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги. Топливо необходимо для всех отраслей экономики и остается фундаментом для развития страны», — заявлял глава ЛДПР Леонид Слуцкий.