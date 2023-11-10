Гибридный внедорожник FangChengBao Leopard 5 от BYD поступил в продажу

Минувшим летом лидирующая на китайском рынке компания BYD запустила новый премиальный бренд FangChengBao, его первой моделью стал среднеразмерный 5-местный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5, сегодня он поступил в продажу, отгрузки заказанных машин клиентам начнутся уже в этом месяце.

FangChengBao в переводе с латинизированного китайского на русский означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка позиционируется между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Основу модельного ряда FangChengBao составят plug-in гибридные и полностью электрические SUV (внедорожники и кроссоверы), но в перспективе обещаны также пикапы и некие спортивные модели.

Премьера первой модели — внедорожника Leopard 5 — состоялась в августе, а сегодня начались полноценные продажи. В основе Leopard 5 лежит рамная платформа DMO (расшифровывается как Dual Mode Off-Road) с полностью независимой пружинной подвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Габаритная длина Leopard 5 — 4890 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2800 мм, дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 35 градусов, угол съезда — 32 градуса. Топ-версия Ultimate Edition имеет регулируемую по высоте подвеску, она позволяет увеличить дорожный просвет до 310 мм и преодолевать броды глубиной до 790 мм. Снаряженная масса внедорожника — 2850 кг, полная масса — 3265 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. Объём багажника не указан.

Plug-in гибридная силовая установка Leopard 5 состоит из установленного спереди продольно 1,5-литрового бензинового турбомотора BYD476ZQF (194 л.с., 273 Нм), электромеханического вариатора и двух электромоторов: передний выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 388 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 505 кВт (687 л.с.) и 760 Нм. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки.

До 100 км/ч Leopard 5 разгоняется за 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость вмонтированной в раму литий-железо-фосфатной батареи — 31,8 кВт·ч, запас хода на электротяге — 125 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полным баком (83 л) Leopard 5 может проехать 1200 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 100 кВт, пополнить на ней заряд с 30 до 80% можно за 16 минут.

Leopard 5

Салон FangChengBao Leopard 5 имеет дорогую отделку и эстетские детали вроде «хрустальных» тумблеров на центральном тоннеле. На передней панели три экрана — приборный (12,3-дюймовый), центральный мультимедийный (15,6-дюймовый с 2,5К-разрешением) и развлекательный для переднего пассажира (12,3-дюймовый), для водителя вдобавок предусмотрен огромный 50-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. В оснащение входят фирменная система ароматизации воздуха с несколькими ароматами на выбор, аудиосистема от французской компании Devialet с 18 громкоговорителями, панорамная прозрачная крыша с люком и полный набор различных электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня. Под крышкой подлокотника между передними креслами есть холодильник для напитков.

В Китае Leopard 5 в базовой комплектации стоит 289 800 юаней (3,66 млн рублей в переводе по текущему курсу), топ-версия Ultimate Edition с регулируемой подвеской обойдётся в 352 800 юаней (4,45 млн рублей). В Россию компания BYD свои машины официально не поставляет, но мы не сомневаемся, что FangChengBao Leopard 5 скоро появится у серых дилеров.