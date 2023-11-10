В "Москвиче" заявили, что не запускали кампаний по отзыву автомобилей
На этой неделе в СМИ появилась сообщения, что у кроссоверов "Москвич 3" оказался нечитаемым VIN-номер. Якобы официальные дилеры бренда не могут решить проблему: чтобы исправить этот недочет, машину нужно отправить на завод-изготовитель, где стикер будет заменен новым. В пресс-службе "Москвича" прокомментировали "Российской газете" эту информацию.
"Качество выпускаемых автомобилей является приоритетом завода "Москвич". В целях заботы о наших клиентах мы проводим регулярные промежуточные контроли узлов и агрегатов наших моделей, в том числе профилактические.
МАЗ "Москвич" не запускал кампаний по отзыву на завод автомобилей "Москвич" с нечитаемыми этикетками производителя.
Автомобили "Москвич", выходящие с завода, полностью соответствуют требованиям ОТТС, включая читаемость информации представленной на этикетке производителя.
В процессе эксплуатации возможны возникновения повреждения этикетки, в том числе носящие эксплуатационный характер. Если это произошло, то производится замена этикетки, которая изготавливается на заводе и передается в официальный дилерский центр", - отметили "РГ" в пресс-службе "Москвича".