В "Москвиче" заявили, что не запускали кампаний по отзыву автомобилей

На этой неделе в СМИ появилась сообщения, что у кроссоверов "Москвич 3" оказался нечитаемым VIN-номер. Якобы официальные дилеры бренда не могут решить проблему: чтобы исправить этот недочет, машину нужно отправить на завод-изготовитель, где стикер будет заменен новым. В пресс-службе "Москвича" прокомментировали "Российской газете" эту информацию.