Chrysler продолжает работать над расширением своего модельного ряда

Ожидается, что новый паркетник будет двухрядным, а в его основу ляжет концепт Airflow, представленный ещё в 2020 году. Новинка доберётся до дилеров в Штатах в 2025-м.

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Американская марка Chrysler, входящая в состав автогиганта Stellantis, сейчас продолжает работать над расширением своего модельного ряда. На сегодняшний день он включает в себя всего две модели – минивэн Pacifica и седан 300, который совсем скоро отправится в отставку. В дальнейшем линейка должна пополниться за счёт нескольких новинок, при этом в компании надеются удержать в строю и актуального «старичка» Pacifica.

На фото: концепт Chrysler Airflow

Об актуальных проектах бренда сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Chrysler Кристин Фойелл. Она подтвердила намерение марки представить свой первый электромобиль, созданный на платформе STLA Large к 2025 году. По словам главы бренда, в роли «зелёной» новинки выступит двухрядный кроссовер, который (всё-таки!) будет создан по мотивам концепта Airflow.

Напомним, шоу-кар в разных версиях демонстрировался на выставках потребительской электроники CES, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе (США). Так, первый концепт с таким названием дебютировал в 2020 году, а его эволюционировавшая версия появилась в 2022-м. Изначально предполагалось, что Airflow доведут до серийной версии, однако весной этого года появилась информация о том, что в компании от этих планов отказались.

На фото: салон концепта Chrysler Airflow

В июле ответственный за разработку новинки глава отдела дизайна Stellantis Ральф Жиль решил рассказать о том, что некоторые моменты были «неправильно поняты». По его словам, компания всё же продолжит работать с концептом: следующая его итерация будет представлена в 2024 году, а уже на основе этого предсерийного шоу-кара планируется создать серийный электромобиль, который отправится на рынок годом позже. Никаких новых данных о будущем кроссовере пока нет, предполагается, что дальнобойность на одной зарядке у него составит около 644 км.

На фото: Chrysler 300

Ещё одной новинкой Chrysler, вероятно, станет седан: о нём упомянула Кристин Фойелл. Она не рассказала о будущей четырёхдверке подробнее, но подтвердила, что новая модель придёт на смену уходящему Chrysler 300. По предварительным данным, наследник «трёхсотого» окажется большим седаном с полностью электрической «начинкой», а запас хода на одной зарядке у такой модели составит около 800 км. Он может войти в линейку бренда в 2026 году.

На фото: Chrysler Pacifica