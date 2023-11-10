Участвовавший в «Дакаре» раллийный Peugeot пустят с молотка

C молотка пустят раллийный Peugeot, участвовавший в «Дакаре»
На аукцион выставлен багги Peugeot 3008, участвовавший в ралли-рейдах. Раллийный 3008-й продадут на аукционе RM Sotheby’s, который пройдет в Мюнхене в конце ноября. Этот багги принимал участие в «Дакаре» и других гонках, в том числе и под управлением многократного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба. По предварительным оценкам, багги 2017 года будет продан за 350-650 тысяч евро (34,5-64 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).
Изначально этот 3008 DKR пилотировал Сирила Депре, который в 2017 году финишировал на «Дакаре» третьим. Позже он был продан арабскому пилоту Халиду Аль-Кассиму, который выступал за частную команду Peugeot PH Sport. А в 2021-м 3008 DKR вернулся в «Дакар» и управлял им Себастьен Лёб, который завершил ралли-рейд на третьем месте.
Перед тем, как дизельный багги выставили на торги, он подвергся тщательной реставрации. Двигатель оригинальный: битурбодизель V6, который выдает 340 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Багги способен развить скорость 200 километров в час.
3008 DKR построен вокруг трубчатой рамы, у него изготовленные из карбона кузовные панели и подвеска на двойных поперечных рычагах. Топливный бак рассчитан на 400 литров.
Это не первый случай, когда с молотка пускают машину, участвовавшую в «Дакаре». В 2018 году на торги выставили «дакаровский» Porsche 959 — один из трех экземпляров спорткара, построенных для «Ралли Париж — Дакар» 1985 года. Этот же автомобиль снова появился на аукционе два года спустя, в 2020-м.