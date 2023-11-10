Участвовавший в «Дакаре» раллийный Peugeot пустят с молотка

На аукцион выставлен багги Peugeot 3008, участвовавший в ралли-рейдах. Раллийный 3008-й продадут на аукционе RM Sotheby’s, который пройдет в Мюнхене в конце ноября. Этот багги принимал участие в «Дакаре» и других гонках, в том числе и под управлением многократного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба. По предварительным оценкам, багги 2017 года будет продан за 350-650 тысяч евро (34,5-64 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Изначально этот 3008 DKR пилотировал Сирила Депре, который в 2017 году финишировал на «Дакаре» третьим. Позже он был продан арабскому пилоту Халиду Аль-Кассиму, который выступал за частную команду Peugeot PH Sport. А в 2021-м 3008 DKR вернулся в «Дакар» и управлял им Себастьен Лёб, который завершил ралли-рейд на третьем месте.

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

Перед тем, как дизельный багги выставили на торги, он подвергся тщательной реставрации. Двигатель оригинальный: битурбодизель V6, который выдает 340 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Багги способен развить скорость 200 километров в час.

3008 DKR построен вокруг трубчатой рамы, у него изготовленные из карбона кузовные панели и подвеска на двойных поперечных рычагах. Топливный бак рассчитан на 400 литров.