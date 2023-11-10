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C молотка пустят раллийный Peugeot, участвовавший в «Дакаре»

На аукцион выставлен багги Peugeot 3008, участвовавший в ралли-рейдах. Раллийный 3008-й продадут на аукционе RM Sotheby’s, который пройдет в Мюнхене в конце ноября. Этот багги принимал участие в «Дакаре» и других гонках, в том числе и под управлением многократного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба. По предварительным оценкам, багги 2017 года будет продан за 350-650 тысяч евро (34,5-64 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Участвовавший в «Дакаре» раллийный Peugeot пустят с молотка
© Motor.ru

Изначально этот 3008 DKR пилотировал Сирила Депре, который в 2017 году финишировал на «Дакаре» третьим. Позже он был продан арабскому пилоту Халиду Аль-Кассиму, который выступал за частную команду Peugeot PH Sport. А в 2021-м 3008 DKR вернулся в «Дакар» и управлял им Себастьен Лёб, который завершил ралли-рейд на третьем месте.

RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's
RM Sotheby's

Перед тем, как дизельный багги выставили на торги, он подвергся тщательной реставрации. Двигатель оригинальный: битурбодизель V6, который выдает 340 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Багги способен развить скорость 200 километров в час.

3008 DKR построен вокруг трубчатой рамы, у него изготовленные из карбона кузовные панели и подвеска на двойных поперечных рычагах. Топливный бак рассчитан на 400 литров.

Это не первый случай, когда с молотка пускают машину, участвовавшую в «Дакаре». В 2018 году на торги выставили «дакаровский» Porsche 959 — один из трех экземпляров спорткара, построенных для «Ралли Париж — Дакар» 1985 года. Этот же автомобиль снова появился на аукционе два года спустя, в 2020-м.