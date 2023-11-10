Наследник Renault Logan перестал быть эксклюзивом через два года после премьеры

Французская марка наконец-то расширила географию продаж своей бюджетной четырехдверки. Кое-где модель предложена с безальтернативной литровой турботройкой.

© Renault

Премьера этого седана состоялась еще в 2021 году. Прежде считалось, что его будут продавать как Renault Logan третьего поколения, ведь автомобиль представляет собой перелицованную версию «третьего» же Dacia Logan. Однако французская компания решила позиционировать четырехдверку в качестве отдельной новой модели с именем Taliant. Бюджетник с реношным ромбом дебютировал в Турции, и только там его до сих пор и предлагали. Теперь же Renault Taliant, наконец, перестал быть эксклюзивом: заказы на модель начали принимать в Египте, кроме того, она анонсирована в Гане.

Renault Taliant для Египта

Напомним, в основе седана лежит платформа CMF-B. Внешне от исходного Dacia Logan четырехдверка Renault отличается оформлением передка и кормы: у Taliant оригинальные радиаторная решетка, фары и задние фонари. Габариты машин французского и румынского брендов совпадают: длина – 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1501 мм, колесная база – 2649 мм. Дорожный просвет Taliant – 161 мм, объем багажника – 528 литров. Ну и для сравнения, приведем размеры российского почившего Renault Logan второго поколения: 4359/1733/1523 мм, расстояние между осями – 2634 мм, объем багажника – 510 литров.

Renault Taliant для Египта

Салон у Renault Taliant в целом такой же, как у Дачии, разница в деталях. Например, у «француза» другое рулевое колесо, вдобавок иначе оформлены дефлекторы обдува. В зависимости от комплектации для седана Рено предусмотрены: мультимедиа-система с 8-дюймовым планшетом, передние и задние датчики парктроника, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль.

Салон Renault Taliant для Египта

В Турции Taliant сегодня доступен с бензиновыми трехцилиндровыми атмосферником 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), плюс там можно купить машину с газовым вариантом турботройки. Коробки – механика или вариатор (в зависимости от двигателя). А вот в Египте модель предложена только с бензиновым турбомотором 1.0 TCe в сочетании с CVT, причем там движок мощнее – 100 л.с.

Renault Taliant для Турции