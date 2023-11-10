Opel показал обновленный фургон Combo

Opel обновил фургон Combo. Внешность рестайлинговой модели уже не секрет: ее показали в конце октября вместе с другими коммерческими автомобилями альянса Stellantis, которые обновились синхронно. Combo обзавелся фирменным передком Vizor, получил матричные светодиодные фары IntelliLux, цифровое зеркало заднего вида и другую продвинутую электронику. В моторной гамме — как электрический агрегат, так и классические двигатели внутреннего сгорания на бензине и дизеле.

© Opel

В «визор» Opel Combo — фирменную панель, которую постепенно примеряют новинки марки — встроены матричные фары с системой IntelliLux с 14 светодиодными элементами. Они автоматически переключаются на дальний свет, регулируя длину светового конуса. К примеру, когда электроника замечает встречный автомобиль, она на короткое время выключает дальний свет, чтобы не слепить водителя. Combo стал первой моделью в своем классе с такой опцией, подчеркивает Opel. Каким комплектациям она достанется, пока неизвестно.

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином работает на Snapdragon Cockpit — платформе американской фирмы Qualcomm. Панель приборов цифровая. Начальному фургону положена станция для смартфона, который при подключении через специальное приложение играет роль мультимедиа и «связывается» с кнопками на руле.

В оснащение вошло цифровое зеркало заднего вида, дополненное двумя камерами — над задними дверями и под наружным зеркалом со стороны пассажира. С их помощью можно видеть происходящее в «слепых» зонах. Помимо этого, есть комплекс из 18 усовершенствованных систем помощи водителю.

Характеристики силовой установки пока обнародованы только для «батарейного» Combo Electric. В движение его приводит 136-сильный электромотор (270 Нм), разгоняющий LCV до максимальной скорости 130 километров в час. Батарея емкостью 50 киловатт-часов обеспечивает до 330 километров хода — на 50 больше, чем у предшественника. Есть функция быстрой зарядки, позволяющая пополнить энергию до 80 процентов за полчаса.